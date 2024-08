Descrizione evento:

Sagra della Nocciola, 68ª Edizione. Dal 23 Agosto all'1 Settembre 2024, Caprarola VT.







Dal 23 Agosto all'1 Settembre sarà grande festa a Caprarola, per la 68ª edizione della Sagra della Nocciola, organizzata dalla Classe84, la prima con il marchio "sagra di Qualità". Un programma ricco di grandi eventi, sa spettacoli a concerti con artisti di grande livello, la Sfilata dei Carri Folkloristici con cene in piazza a baste di street food e piatti tipici a base di nocciola, sport, cultura ed intrattenimento per bambini. Tutti gli eventi sono gratuiti.







Il programma completo:







Venerdì 23 Agosto



ore 19.00 Apericena propiziatoria “CHE LA SAGRA ABBIA INIZIO” (presso Piazza Romeo Romei) info e prenotazioni 3791964107



Ore 21:00 Accensione delle grandiose Decorazioni Luminose “Archi di Luce”



Ore 21:30 Concerto inaugurale della “Banda Filippo Mascagna” (presso Piazza Romeo Romei)





Sabato 24 Agosto



Ore 06:00 Gara di pesca sportiva “Il pescatore Mariano” Lago di Vico – Agriturismo La Gentile. info e prenotazioni 3356285140



Ore 18:00 Esposizione “La via della Nocciola” Vendita e degustazione di prodotti tipici (da Piazza Vignola a Piazza Romeo Romei)



Ore 21:30 Spettacolo di Cabaret con Uccio De Santis “Stasera con Uccio” Area Food & Drink aperta delle ore 19.00 (Presso Piazzale del Palazzo Farnese)





Domenica 25 Agosto



Ore 11:00 Mostra Raduno Club Fiat 500 (presso Piazza Vittorio Emanuele)



Ore 12:00 Sfilata della “Banda Filippo Mascagna” (lungo Via Filippo Nicolai) Accompagnata dallo “Smoke Bomb” sparo di colpi colorati



Ore 18:00 GRANDIOSA SFILATA DI CARRI FOLKLORISTICI ED AGRESTI Con distribuzione gratuita di prodotti tipici alla nocciola. CENE IN PIAZZA & STAND GASTRONOMICI (Lungo via Filippo Nicolai





Lunedì 26 Agosto



Ore 10:30 Lo sport con i più piccoli In collaborazione con ASD Tennis “La Paradisa” (presso La Bella Venere)



Ore 17:30 Torneo di Beach Volley “Memorial Michele Finocchi”, Torneo di Padel, Lezioni di Fitness in collab. con “Il Girasole A 360°” (presso La Bella Venere) per info e prenotazioni 3246692163



Ore 21:00 Gran Ballo a Palazzo Esibizione della “Compagnia Nazionale Danza Storica” Area Food & Drink aperta delle ore 19.00 (Presso Piazzale del Palazzo Farnese)





Martedì 27 Agosto



Ore 17:30 Giochi per bambini Organizzati in collaborazione con “il Girasole a 360°” (presso Piazza Vittorio Emanuele)



Ore 18:30 “Merendissima Classe 1984” con Pane e Nutella (presso Piazza Vittorio Emanuele)



Ore 20:00 Apericena in piazza “La notte del Re Scorpione” serata conviviale in ricordo del nostro amico Giuseppe Totonelli info e prenotazioni 3791964107 (Presso Piazza Martiri della Libertà)



Ore 21:30 “I MODAD” Concerto musicale di fine tour (Presso Piazza Martiri della Libertà)



Ore 22:00 Pennata in piazza offerta dalla classe 1984 (Presso Piazza Martiri della Libertà)





Mercoledì 28 Agosto



Ore 21:30 Voglio Tornare negli Anni 90 “Il Live Show Anni 90 più grande d’Italia” Area Food & Drink aperta delle ore 19.00 (presso Viale Caduti sul Lavoro)





Giovedì 29 Agosto



Ore 17:45 Esibizione della sezione danza “il Girasole a 360°” (presso piazza Vittorio Emanuele)



Ore 18:30 Balli in compagnia del gruppo “Come me balli te canto” (presso piazza Vittorio Emanuele)



Ore 21:30 TOP SPECIAL GUEST Concerto, Area Food & Drink aperta delle ore 19.00 (presso Campo Sportivo)





Venerdì 30 Agosto



Ore 18:00 "Caprarola Series of Poker" Torneo di Poker Texas Hold’em - info e prenotazioni 3200667085 Alessio (presso Piazza Pietro Cuzzoli)



Ore 21.30 “Noche Latina” LOS LOCOS in concerto Area Food & drink aperta delle ore 19.00 (presso il Piazzale di Santa Teresa)





Sabato 31 Agosto



Ore 17:30 “SPETTACOLO CIRCENSE GRAN VARIETÀ” a cura di “Didy e Carlotta” (presso Piazza Vittorio Emanuele)



Ore 21:00 Solenne processione in onore di Sant’Egidio Abate accompagnata dalla “Banda Filippo Mascagna” (Via Filippo Nicolai)



Ore 22:30 Tombola dal montepremi di € 1.050 - Intrattenimento musicale del gruppo “TONFIL” (presso Piazza Pietro Cuzzoli)





Domenica 1 Settembre



Ore 12:00 Sfilata della “Banda Filippo Mascagna” (lungo Via Filippo Nicolai) Accompagnata dallo “Smoke Bomb” sparo di colpi colorati.



Ore 19:30 GRANDIOSA SFILATA DI CARRI FOLKLORISTICI ED AGRESTI Con distribuzione gratuita di prodotti tipici alla nocciola. CENE IN PIAZZA & STAND GASTRONOMICI (Lungo via Filippo Nicolai)



Ore 24:00 Grandioso Spettacolo Pirotecnico eseguito dalla ditta Poleggi di Canepina







Aree Food:







Sabato 24, Lunedì 26, Mercoledì 28, Giovedì 29 e Venerdì 30 agosto, nelle aree degli eventi, street food con:



Panino con hamburger



Panino con salsiccia



Panino con porchetta



Patatine fritte



Nuggets di pollo



Gelato alla nocciola



Bibite







Domenica 25 agosto e domenica 1 settembre, per le Sfilate dei Carri folkloristici, ci saranno 3 diverse aree food:







Piazza Pietro Cuzzoli



Farfalle al pesto del "Giglio"( pesto di nocciole, limoni e basilico)



Mezze maniche alla "Pecorara"(pomodoro, salsiccia e panna)



Fagottini di pollo ripieni, spolverati con granella di nocciole



Fagioli con cotiche e salsiccia



Cicoria ripassata con granella di nocciole



Gelato alla nocciola



Bibite





Piazza Martiri delle Libertà



Pizze fritte



Patatine fritte



Nuggets di pollo



Supplì



Gelato alla nocciola



Bibite





Piazza Romeo Romei



Panino con hamburger



Panino con salsiccia



Panino con porchetta



Pizzetta bianca mortadella



Gelato alla nocciola



Bibite







Aggiornamenti sul sito web ufficiale www.sagranocciolacaprarola.it o sui Social della Sagra della Nocciola di Caprarola.