Descrizione evento:

LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA: "SAPORI D’AUTUNNO"

DOMENICA 13 OTTOBRE 2024 – dalle ore 10:00

Sapori Nerolesi vi aspettano in questa domenica autunnale da trascorrere insieme alla famiglia.

Piatti genuini come i “fagioli con le Cicerchiole” (tipica e caratteristica pasta all’uovo), i fantastici frittelli dove il broccolo avvolto dalla morbida pastella, preparata con largo anticipio e fatta lievitare, sarà poi tuffato nell’olio bollente. Una volta fritto e dorato sarà pronto per essere servito. Squisito caldo, tiepido ma, ancor meglio, freddo!

Inoltre le ormai famose salsicce casarecce nerolesi preparate a mano dal macellaio del paese e cotte sulla brace. Ancora…bruschette condite con l’olio extra vergine di Nerola! Ottimo vino e dolci tipici.

Inoltre spettacolo di musica dal vivo, bellissimo centro storico da visitare, attrazioni e giochi per bambini. Alla fine della giornata anche balli di gruppo.



ORE 10:00 - APERTURA MERCATINO, PERCORSO AL CENTRO STORICO.

ORE 12:00 - APERTURA STAND GASTRONOMICI - MUSICA DAL VIVO – GIOCHI ED ATTRAZIONI PER BAMBINI;



MENU COMPLETO €15

Bruschetta con olio extra vergine delle colline nerolesi, fagioli e cicerchiole, cartoccio di frittelli, una bottiglietta di acqua oppure un bicchiere di vino.

FUORI MENU, VENDIBILE SINGOLARMENTE

Fagioli e Cicerchiole, Cartoccio di frittelli, Panino con salsiccia cotta alla brace, Crepes alla nutella e dolci della tradizione.



Disponibile MENU NO CARNE



VENITE A NEROLA, VI ASPETTIAMO!

Info, pagina fbk: Pro Loco Nerola

Tel. 377.0970541

N.B. in caso di maltempo sarà rinviata alla domenica successiva.



COME RAGGIUNGERCI:

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all'interno della via Salaria.

. Da Roma è possibile prendere l'A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

. Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra - Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.