Per chi ama percorrere le vie nascoste, per gli instancabili esploratori che sanno cogliere la bellezza di Roma lontano dai sentieri più battuti e confortevoli, si apre nuovamente il sipario, dopo il successo della I° edizione, sulla II° edizione del Festival delle Passeggiate - life in slow e-motion. L’evento, promosso da Dominio Pubblico, è ideato e curato da Giulia Ananìa, cantautrice e poetessa, e da Tiziano Panici, direttore artistico di Dominio Pubblico.

Il Festival delle Passeggiate coinvolgerà dal 16 settembre al 6 ottobre 2024 due quartieri del Municipio XI di Roma Capitale: Trullo e Corviale. Due territori affascinanti che racchiudono tante anime della città eterna e che sveleranno ai passeggiatori scorci inediti di umanità, colore e poesia.

Il programma dell’iniziativa, composto da laboratori, workshop e processi di cittadinanza attiva, si sviluppa in 4 passeggiate performative itineranti, distribuite lungo due weekend – dal 28 al 29 settembre e dal 5 al 6 ottobre – e articolate in quattro itinerari, un percorso a tappe che si snoderà nel cuore dei quartieri del Municipio XI.

Nel primo weekend,28-29 settembre, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del quartiere Trullo, fra street art, storia e cinema, nel segno della street poetry e sulle orme di Pasolini. Il secondo appuntamento, il 5-6 ottobre, si sposta al Corviale e condurrà i passeggiatori di fronte all’iconico “Serpentone”, dove campeggia l’imponente opera della street artist JDL, raccontando la storia architettonica e non solo del quartiere, per poi concludersi al Mitreo Arte Contemporanea, un vivace centro di sperimentazione culturale.

Alla guida delle passeggiate Tiziano Panici e Giulia Ananìa, artisti poliedrici che da anni raccontano Roma e lavorano in territori periferici, insieme a tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della canzone, sociologi, scrittori e poeti: lo street poet Er Pinto, tra i fondatori dei Poeti der Trullo e del movimento della street poetry, insieme a Mario D’Amico, fondatore dei Pittori Anonimi del Trullo; il cantautore, poeta e teatrante Ivan Talarico; la cantautrice folk Lavinia Mancusi; l’attrice e autrice Luisa Merloni; le dj e attiviste queer Playgirls From Caracas e Los3saltos, tra i gruppi più importanti della cumbia e combat rock della scena nazionale. Le passeggiate urbane potranno essere seguite anche da lontano grazie a un radio podcast itinerante a cura della Redazione U25 di Dominio Pubblico in collaborazione con la radio inclusiva Radio 32, media partner dell’evento, che si occuperà anche di tracciare percorsi di accessibilità per tutti e tutte.

Oltre ai tour per le strade di Trullo e Corviale, Dominio Pubblico promuove una serie di attività collaterali, incentrate sulla partecipazione dei più giovani e sull’acquisizione di nuove conoscenze culturali ed artistiche.

Si parte il 16 settembre con il ciclo di incontri "Strade Aperte", un laboratorio di storytelling urbano curato dai giovani U25 di Dominio Pubblico, con la collaborazione e la consulenza della sociologa dell'arte Antonella Sciarra.

Parallelamente, si terrà un laboratorio di Redazione U25 e podcasting performativo, realizzato grazie al contributo e al sostegno della piattaforma di travel podcast Loquis e di Radio 32, in collaborazione con Disability Pride Italia.

In collaborazione con l’Associazione Calciosociale, attiva da tempo sul territorio di Corviale, la mattina di domenica 6 ottobre si terrà una partita di calcio sociale – ispirata a quella di Pasolini su Monte Cucco – aperta a giovani tra i 14 e i 23 anni, al fine di promuovere l’attività fisica come momento di aggregazione, condivisione e divertimento.

Infine, il Mitreo Arte Contemporanea di Corviale ospiterà un laboratorio di poster art dedicato agli U25 e condotto dallo street artist Paolo Colasanti, noto come Gojo, con l’obiettivo di raccontare la storia dei quartieri coinvolti attraverso la realizzazione di poster che saranno poi esposti.

Durante gli stessi giorni della manifestazione, presso il Mitreo Arte Contemporanea, sarà inoltre ospitata una mostra temporanea organizzata da Dominio Pubblico con le opere dall’artista Giulia Anania e i poster di MA®T - Millenials A®t Work, progetto realizzato da Dominio Pubblico nel 2018 con gli artisti Gojo - Er Pinto - Yest - Solo - Diamond - Alessandra Carloni. La mostra ha lo scopo di valorizzare gli artisti e la nuova creatività della Regione Lazio che nel corso degli anni hanno incrociato il percorso di Dominio Pubblico.

L’immagine guida del Festival delle passeggiate è realizzata da Giulia Ananìa che per ciascuna passeggiata produrrà anche delle cartoline originali rappresentative dei quartieri che verranno distribuite ai partecipanti come ricordo della manifestazione.

Sabato 28 settembre | Trullo | h 16:00 - partenza da Green Bar, via del Trullo, 255

Domenica 29 settembre | Trullo | h 10.00 - partenza da Teatro San Raffaele, Via di S. Raffaele, 6

Sabato 5 ottobre | Corviale | h 16:00 - partenza da Il Mitreo Arte Contemporanea, Via Marino Mazzacurati, 61-63

Domenica 6 ottobre | Corviale | h 16:00 - partenza da Calciosociale - Campo dei Miracoli, Via Poggio Verde, 455

Tutte le attività della manifestazione sono gratuite.

In caso di maltempo, verranno fornite indicazioni dall’organizzazione sullo svolgimento delle attività.

Prenotazione obbligatoria per le Passeggiate alla mail prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it

Prenotazione obbligatoria per le attività di laboratorio alla mail info@dominiopubblicoteatro.it



