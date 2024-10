Descrizione evento:

Domenica 13 ottobre a Roma, vi proponiamo la visita guidata LGBTQIA friendly OmoGirando MonteCucco e il Trullo!



Vi siete mai chiesti cosa sia quello strano monumento cilindrico che si vede in cima alla collina che incombe sulla Magliana quando si percorre l’autostrada dell’aeroporto? Questa visita ci porterà fin lassù per spiegare questo mistero. Poi scenderemo nel Trullo per esplorarlo insieme e scoprire i suoi magnifici e poetici murales.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

Cos'è OmoGirando?

