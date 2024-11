Descrizione evento:

Davvero un traguardo bellissimo!!! Dopo aver festeggiato le ventesima edizione lo scorso anno, ecco che LA CASTAGNATA DI NOVEMBRE ad Anzio, ritorna con la 21° edizione.ù8, 9 e 10 novembre 2024 con protagonista preincipale: LE CALDARROSTE accompagnate da Vino Novello! Poi tanti altri gusti e sapori della tradizione culinaria anziate.

Vi invitiamo tutti alla Castagnata di Novembre 2024 da venerdì 8 nove,mbre a domenica 10 novembre presso il campo dell'oratorio Santi Pio e Antonio di Anzio - centro storico in via Giacomo Matteotti.

RICAVATO IN BENEFICENZA!!!!!