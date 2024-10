Descrizione evento:

Domenica 20 ottobre, alle 10,30, presso il Teatro in Casa – Interno 13 (zona Casilina – Tor Pignattara) va in scena lo spettacolo con pupazzi e attori “Emozioni In e Out”.



La piccola Riley è preoccupata di andare a scuola il giorno dopo avendo trascurato di fare i compiti perché è stata a divertirsi troppo a lungo il pomeriggio con gli amichetti.

Nella notte il suo animo è agitato, sogni inquieti l’attraversano, saranno i bambini del pubblico come piccoli sonnambuli, che l’aiuteranno a capire e controllare le emozioni che la agitano: Gioia, Paura, Ansia, Rabbia, Tristezza si avvicenderanno con Invidia, Noia, Disgusto e Imbarazzo.

Spettacolo interattivo per bambini dai 3 anni in su.



Alle 10,30 ci sarà una gustosa merenda e alle 11,00 inizierà lo spettacolo!



Offerta raccomandata 10€















Prenotazione obbligatoria.















info@eventibambinidiroma.it | 3383609134



https://www.eventibambinidiroma.it/



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma