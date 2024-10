Descrizione evento:

Uno dei più grandi parchi archeologici del mondo, ti aspetta sul nostro golf cart. Avventuratevi con noi sulla famosa via Appia dove Spartaco, Crasso e Commodo hanno lasciato i loro segni per sempre.







Stanco di fare la fila davanti alle attrazioni della città? A 3 km dal Colosseo, si trova un'incredibile area protetta di 4580 ettari e più di 2000 anni di storia. La famosa Via Appia dove Spartaco fu sconfitto insieme ai suoi 6000 schiavi, le catacombe, il circo dell'imperatore Massenzio (set di Ben Hur) insieme a molti altri siti vi aspettano. Un'esperienza tranquilla per immergersi nella natura e scoprire aneddoti locali così lontani dal turismo di massa da non credere di essere ancora nella capitale.







durata 3 ore dalle 10 alle 13 partenza da via appia antica 60



prenotazione obbligatoria infopointappia@gmail.com



lingua: inglese



partecipanti max 7







incluso: guida in lingua inglese, mezzo litro di acqua/persona, biglietto per tour delle catacombe





Itinerario: chiesa del domine quo vadis, tour delle catacombe, circo di massenzio, tomba di cecilia metella, villa dei quintili