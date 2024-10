Descrizione evento:















Mostra: "Bambini dei segni”

















Luogo: SottoSopra Art Studio, Via Ardea 10, Roma, Zona San Giovanni

Date: Dal 13 ottobre al 27 settembre 2024

Vernissage: 13 ottobre 2024, ore 18:00

SottoSopra Art Studio presenta la Personale di Emiliano Esposto: "Bambini dei segni"

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18:00

Roma, settembre 2024 – SottoSopra Art Studio è lieto di annunciare l'inaugurazione della mostra personale di Emiliano Esposto, intitolata “Bambini dei segni”

Attraverso questa nuova serie di opere, Esposto ci accompagna in un viaggio intimo e visionario, dove l'infanzia si intreccia con i simboli dello zodiaco, generando un affascinante dialogo tra la dimensione esistenziale e quella mistica.

Le opere, rigorosamente in bianco e nero, sono un tributo alla purezza grafica e all’essenzialità del segno. I bambini ritratti da Esposto sembrano figure sospese tra sogno e realtà: corpi delicati, eterei, che portano sulla pelle segni antichi e simboli zodiacali. Ogni segno inciso racconta una storia, tracciando una mappa invisibile ma potentemente evocativa. Il bianco e nero diventa il linguaggio attraverso il quale l'artista esprime la tensione tra l’umano e il cosmico, tra l’innocenza dell’infanzia e la consapevolezza che i simboli portano con sé.

Esposto, romano di nascita (1979), si distingue per la sua costante ricerca artistica che fonde grafica, pittura e performance dal vivo. Dopo il diploma in Grafica Pubblicitaria, ha lavorato come illustratore e grafico, per poi espandere il suo orizzonte creativo alla scenografia teatrale. La sua arte, sempre in bilico tra sperimentazione e tradizione, spesso integra materiali di riciclo e forme di espressione multidisciplinare, dando vita a spettacoli in cui la pittura, la musica e la danza si fondono in un’esperienza sinestetica e immersiva.

Vi invitiamo a vivere questa esperienza artistica unica domenica 13 ottobre alle ore 18:00 presso SottoSopra Art Studio (Via Ardea 10, Roma – San Giovanni). L'ingresso è libero.

Sarà una serata indimenticabile, dove le opere di Emiliano Esposto offriranno una riflessione sulla natura umana e i suoi legami con l’universo simbolico che ci circonda.

Non mancate!

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla mostra, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo e-mail: sottosopraartstudio@hotmail.com o al numero +39 351 757 2311.

SottoSopra Art Studio Roma, Italia

A cura di Rosanna Cerutti