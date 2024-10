Descrizione evento:

Domenica 27 ottobre 2024 alle 11.15 e alle 15.00, presso il teatro Tirso (via Tirso, 89 – zona Regina Margherita) ci sarà lo spettacolo per bambini ”Ghostbusters – Acchiappafantasmi” messo in scena dalla compagnia teatrale GattaNera.







Per Halloween, uno spettacolo adatto a tutta la famiglia dedicato al mistero e ai fantasmi ma, soprattutto, alle risate!







Gli acchiappa fantasmi, mitici ghostbuster, sono tra noi per dare la caccia agli spiriti che non riposano in pace e infestano la città spaventando inermi cittadini. Tra spiritelli dispettosi e mostri assassini gli acchiappa fantasmi avranno di che lavorare per riportare alla normalità le notti cittadine! Ma non temete: le loro avventure saranno sempre all’insegna del divertimento!







Costo: 15 euro







Lo spettacolo sarà in replica domenica 3 novembre alle ore 11.15 e alle 15







Prenotazione obbligatoria



info@eventibambinidiroma.it | 3383609134



https://www.eventibambinidiroma.it/



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma