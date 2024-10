Descrizione evento:

Carboncella, Frantoio, Salviana e Leccino sono i "Magnifici 4" ovvero le quattro varietà d'olivo che condiranno la vostra calda bruschetta per la 18° edizione di "Pane olio e..." che torna a Montelibretti il 16 e 17 novembre. E sarà festa con l'olio extravergine della Sabina.



Prodotto di punta di tutta la zona, dove Montelibretti è una perla: terra rigogliosa fra Roma e Rieti. Qui l’olio di oliva non è solo un prodotto tipico, ma è qualcosa di più: da secoli è il simbolo delle fatiche quotidiane nei campi e fonte primaria di sostentamento, è un legame profondo e inscindibile che si tramanda da padre in figlio. Il 16 e 17 novembre torna con “Pane, Olio e…” che per un intero fine settimana trasformerà il borgo tra la valle del Tevere e quella del Fosso Carolano nel “cuore dell’olio”



Dal caratteristico colore giallo-oro, lievemente ambrato, e dal tipico sapore fruttato, con sentori che vanno dall'erba fresca, al carciofo, alla mandorla, l’olio di Montelibretti è un prodotto di impareggiabile leggerezza con un’acidità prossima allo zero, che gli hanno consentito il conseguimento del marchio DOC prima e successivamente di quello DOP; la spremitura a freddo delle olive, raccolte poco prima della loro maturazione entro le prime 24 ore, costituisce uno dei segreti di un prodotto ormai famoso in tutto lo Stivale. L’olio sarà l’ingrediente fondamentale di tantissimi piatti che potrete gustare girovangando nel borgo della Sabina Romana, tra ristoranti e food tracker.



In occasione di “Pane, Olio e…” il paese diventerà il cuore pulsante dell’intera Sabina e offrirà ai visitatori una gustosa carrellata di piatti tipici locali, che i ristoranti del posto offriranno in un menù specifico. I piatti saranno esaltati dal sapore e dal profumo dell’olio extravergine di oliva: un vero e proprio viaggio in un universo tutto da scoprire che prevede anche visite ai frantoi. Qui sarà spiegato il processo di lavorazione dell'oliva e dell’imbottigliamento dell’olio, e si vivrà l’esperienza unica della degustazione dell’olio nuovo sulle bruschette.



Negli oleifici ci sarà la presenza del responsabile azienda che vi condurrà nella degustazione. Disponibili mini corsi di degustazione per i consumatori a cura di degustatori ufficiali.



Passeggiare lungo il corso può far venire fame e un buon boccone, prima, durante e dopo, è una delle esperienze “sensoriali” che la Pro Loco di Montelibretti vuol farvi conoscere. Pane, olio e...infatti, riunisce tutte le eccellenze di qualita' del territorio. Il cibo e l'ospitalità a tavola, lega in modo stretto le persone. L'obiettivo è costruire una grande rassegna di cultura e tradizione gastronomica, una grande festa all'insegna dei prodotti di qualità della sabina romana.



Montelibretti mi accoglie con stand di prodotti tipici, food track con gustosi assaggi e ristoranti del paese con menù specifici.



Info:



Data – 16/17 novembre



Località: Montelibretti (Roma)



