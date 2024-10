Descrizione evento:

Associazione Flamenco Vivo

e

Lara Ribichini



Presentano



“Otro Paso”



Teatro Greco di Roma

domenica 3 novembre ore 21:00





Coreografie

Lara Ribichini

Musiche

Matteo D’Agostino

Chitarra

Matteo D’Agostino

Cante

Mariano Manzella – ospite speciale “Cristo Cortes”

Percussioni

Lorenzo Feltoni

Palmas

Sabrina Logue

Baile

Lara Ribichini

Compagnia Flamenco Vivo con la partecipazione degli allievi dei corsi

Artista invitato Stefano Arrigoni “El Farrubio”

Costumi

Rosa Colicci

Yanna moda flamenca

Patricia Shmarzeck



Otro paso è uno spettacolo di cante, toque y baile. Musicisti e ballerini professionisti con la partecipazione degli allievi porteranno sul palco suoni e movimenti senza tempo ma in perpetua evoluzione.

Otro paso è la ricerca di chi ha dedicato la vita intera alla contemporaneità stringendo a se la tradizione.

Otro paso vuole portare con sé quell'eterno ritorno che il flamenco non cessa di raccontare, senza cercare spasmodicamente platee ed approvazione.

Non si teme il proprio tempo se si celebra lo spazio del sacro danzando e cantando il profano.



A cura di Associazione Flamenco Vivo

Direttore Artistico: Lara Ribichini



La prenotazione è vivamente consigliata



Per Informazioni, prenotazioni ed acquisto biglietti:

+ 39 338 714 0546



COSTI BIGLIETTI

Intero € 16,00.