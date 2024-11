Descrizione evento:

Se i dinosauri tornassero sulla terra? A Roma il primo parco giurassico itinerante con i giganti della preistoria "Dino Park". Tante curiosità e un viaggio nel tempo in 3D







9 novembre - 1 dicembre 2024







Se i dinosauri non si fossero davvero estinti e tornassero a popolare la terra? Non si tratta di un film di fantascienza ma della possibilità di partecipare ad una live experience davvero sorprendente: incontrare i giganti della preistoria! Arriva finalmente anche a Roma un vero e proprio villaggio a tema, "Dino Park", il primo parco giurassico itinerante che dal 9 novembre all' 1 dicembre 2024, in viale Tor di Quinto 57, permetterà ai bambini di conoscere i protagonisti di questo mondo misterioso e lontano.



Il Tyrannosaurus Rex, lo Spinosauro, il Gigantosauro, sono solo alcuni degli animali colossali pronti ad uscire dalle pagine dei libri per mostrarsi in tutta la loro imponenza. Il più grande, per esempio, misura ben 24 metri di lunghezza.



La storia come non l'avete mai vista in un museo al coperto di 1500 mq, confortevole, riscaldato e aperto in caso di pioggia, che consentirà anche di essere catapultati indietro nel tempo grazie alla tecnologia immersiva della realtà virtuale con dei visori 3D. Per i più piccini poi all'interno del villaggio sarà disponibile uno spazio ludico per giocare e divertirsi con dei coloratissimi gonfiabili, ovviamente a tema dinosauri.



Orario mostra giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.30 - sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30. Per info 3533215945 per prenotazioni www.primafilaticket.it