Descrizione evento:

“L’alibi della pittura”



La Galleria Purificato.Zero presenta 30 opere di Maestri del Novecento



insieme a 100 lavori dei migliori Artisti contemporanei.



La Galleria Purificato.Zero presenta una sua collezione di opere d’Arte del Novecento accanto a più di cento lavori di artisti contemporanei, in un percorso che si snoda in otto sale espositive di Palazzo Rospigliosi a Zagarolo. Gli orari sono gli stessi del Museo del Giocattolo antico situato al primo piano dell’ala sinistra: apertura anche sabato e domenica, h 9.00/13 -15.00/19.00, con chiusura del solo lunedì.



Dal 9 novembre fino al 23 novembre 2024, con un originale avvicendamento in successione, le opere del Novecento, accostate a lavori di 50 tra i migliori artisti emergenti del nostro tempo, offriranno una chiara lettura di armonia, fatta di ricchezza ed eclettismo, che l’Arte è sempre stata in grado di offrire a chi è pronto ad accogliere conoscenza e cultura. Un percorso espositivo, fatto di ricostruzione del tessuto creativo italiano, con il passaggio dal moderno al contemporaneo, accompagnerà il pubblico verso la conoscenza di due tempi che si susseguono l’uno all’altro con naturalezza e conseguenzialità mostrando la sua totale continuità, seppure dilatata in un intero secolo, al fine di sollecitare una riflessione sul carattere dinamico dei tempi e delle opere d’arte ad essi naturalmente legati. In un mondo in cui il dibattito culturale ha abbandonato la sua spinta; in cui il vigore e la sfida tra pensieri non ha più il suo senso; in cui ognuno sta perdendo personalità, destrezza e tutto va uniformandosi, l’Artista propone ancora il suo alibi della pittura, dell’arte per offrire una verità assoluta, prepotente, inattaccabile.



Sarà questo un laboratorio di ricerca a portata del pubblico per mettere a confronto e scoprire una varietà di linguaggi, stili, correnti e prospettive a volte distanti tra loro, ma che svelano al contempo i tratti comuni della loro origine.



Una Commissione esaminatrice, guidata dal Maestro Enrico Benaglia e composta da Direttori di Musei della regione Lazio, selezionerà nove artisti emergenti, le cui opere saranno assolutamente di qualità museale. Lo scopo è quello di testimoniare una campionatura delle ricerche emergenti da consolidare nel panorama artistico attuale.



I Direttori Alessandro Bedetti, Museo Mastroianni di Marino, il Direttore Gregorio Maria Mattei, Museo Emilio Greco di Sabaudia e Andrea Celeste Peronti, Presidente dell’Istituzione Palazzo Rospigliosi, premieranno nove artisti contemporanei che esporranno nelle loro rispettive sedi museali.



Il progetto di allestimento, a cura della Galleria, traduce in metafora spaziale e morfologica l’idea dinamica del “mettere in mostra”, in un contesto ambientale storico ed affrescato di grande accoglienza, opere dalla continuità inaspettata.



Le strutture, in legno chiaro, volutamente non trattato, sono costituite da tavole di abete su cui le opere si adagiano in sicurezza con basi e supporti che hanno il pregio di non accostarsi agli affreschi proteggendo il grande lavoro di artisti del seicento e gli stessi lavori esposti.



Francesco Zero