Descrizione evento:

CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project



Presentano



“Vissi d’arte … magia di un mito”

Musiche di G. Puccini, E. Tavan, M. Bidin



Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 11 novembre ore 18:30





Esegue:

Monaldo Braconi, pianoforte



Il secondo omaggio, questa volta pianistico a Giacomo Puccini, un compositore italiano la cui arte affascina ed incanta suscitando emozioni tra le più forti nella storia del melodramma.

Il programma vuole essere un “viaggio musicale” tra gli incantevoli capolavori delle opere più note del Maestro, cercando di conoscerlo meglio anche attraverso alcune sue miniature pianistiche.



In Programma:

G. Puccini: Adagio in la maggiore per pianoforte (1881/82?)

G. Puccini - E. Tavan: Fantasia su “Manon Lescaut” (1893)

G. Puccini: Piccolo valzer per pianoforte (1894)

G. Puccini - E. Tavan: Fantasia su “La Boheme” (1896)

G. Puccini - E. Tavan: Fantasia su “Tosca” (1900)

G. Puccini: Foglio d’album per pianoforte (1910?)

M. Bidin: Fogli di primavera (2024)

G. Puccini - E. Tavan: Fantasia su “Madama Butterfly” (1904)

G. Puccini - E. Tavan: Fantasia su “La fanciulla del west” (1911)

G. Puccini - E. Tavan: e“Gianni Schicchi” (1918/19)





A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project



Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

La prenotazione è vivamente consigliata



Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it



BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al

pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.



COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).