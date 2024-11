Descrizione evento:

Venerdì 15 novembre e sabato 16 novembre : ore 19,30 aperitivo Ore 20,00: inizio spettacolo. Nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e con Aldo Gordiani.



Nella stanza 57 di una casa di riposo si è consumato un omicidio : la signora Puleggi è stata assassinata con un iniezione letale di farmaci. 5 indiziati si difenderanno e si accuseranno a vicenda tra gags e colpi di scena. Siete pronti a scovare il colpevole? E mi raccomando, non vi fate ingannare perché faranno di tutto per confondervi!

Buona indagine!



Con: Piera Fumarola, Aldo Gordiani, Alessandro Belardinelli.



Il pubblico dovrà investigare e trovare la colpevole.

Forza e coraggio!!! E che vinca la squadra migliore!



Lo spettacolo è interattivo e coinvolgente, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su.



P. S. Presenza felina in casa.



Numero massimo di partecipanti 30



Info 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 15 euro