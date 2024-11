Descrizione evento:

CoLui



Personale al Museo V. Crocetti, via Cassia 492 Roma



Dal 30 novembre al 10 dicembre 2024







Artista dallo spirito battagliero, CoLui (al secolo Luigi Colombo) ha attraversato con la sua ricerca gli anni della trasformazione della società italiana, con particolare riferimento al 1968 ed a tutti i profondi cambiamenti che ne sono conseguiti. In quelle esperienze, di artista e di imprenditore, CoLui ha concentrato l’essenza della sua attività, riassunta in quel “-Io” che è desinenza fissa dei cicli delle sue opere. Da “Io come me”, che è anche il titolo di un suo libro, a Cerch’Io (che affronta il tema dell’imperfezione rappresentata con una serie di cerchi volutamente irregolari) a 30 Febbra-Io (sul tema del tempo personale) fino alle ricerche sulla spiritualità collegata all’uomo con il ciclo D-Io come noi.



Una produzione che ammicca al concettuale senza diventare elitaria ma popolare ed efficace anche nell’uso dei materiali impiegati. CoLui comunica con semplicità il groviglio delle domande dell’uomo su sé stesso e sulla società, rende semplice la presenza di quell’ “-Io” non come dato individualista o egocentrico ma come dato che coinvolge le identità di tutti, dunque un “IO” alla volta, omnicomprensivo.



La personale negli spazi del prestigioso Museo Crocetti ha il senso del tempo impiegato nella continua ricerca di una via per rispondere ai quesiti sull’esistenza, sul tempo e sull’individuo, comunque compreso nei temi di una società che CoLui, con autentica ed umana solidarietà, vorrebbe solidale e compatta. In mostra, tra le altre, anche le singolari opere del ciclo” Artdesign” e “Colli, camicie e giacche”. Un riassunto completo di una attività che va vista e vissuta con la stessa lente indagatrice usata da CoLui per la costruzione delle sue operazioni artistiche, che sono diverse e saranno esposte in una sorta di cammino che ripercorre i diversi periodi produttivi di un artista in continua, piena e permanente attività creativa.



Un cammino artistico che affascina per progressione ed impegno, da cui traspare una profonda umanità che ci permette di annoverare CoLui fra quegli artisti non allineati a ben ragione, perché i temi affrontati, intensi e di enorme importanza, diventano affascinanti e leggibili anche in forza del colore spesso squillante e della materia impiegata nelle sue creazioni.



Inaugurazione 30 novembre 2024 ore 16.00



Orari di apertura: lun – ven 11.00-13.00 / 15.00-19.00



Sab : 11.00-19.00







Email: coluigi@gmail.com



Sito ufficiale: www.colui.eu