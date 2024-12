Descrizione evento:

Nella galleria OmniARt il FINISSAGE dlla mostra d'Arte

"CONNESSIONI ARTISTICHE”





Venerdì 13 dicembre 2024 | Ore 18:00-20:00



La Galleria OmniArt è lieta di invitare il pubblico al finissage della mostra "Connessioni Artistiche", un evento che ha segnato l’apertura della stagione espositiva 2024, offrendo un viaggio emozionante tra dimensioni fisiche e digitali.



"Connessioni Artistiche" ha esplorato il tema dei legami complessi e profondi che uniscono artisti, opere, culture e spettatori. La mostra ha rappresentato una riflessione su come le connessioni umane, culturali e tecnologiche influenzino la nostra percezione dell’arte e del mondo. Un progetto corale che ha visto protagonisti artisti contemporanei provenienti da discipline e background eterogenei, tra cui Alfredo Cattai, Cristiano Cavedon in arte "Astra Capez", Manuela Ciammaruconi, Anna Colaiacovo, Ida Costa, Monica Latorraca, Marzia LOiacano, Alberto Serarcangeli, Marianna Scuderi, Carmen Scocozza, Sabrina Toppino, Romina Scicolone, Jessica Posini.



IL FINISSAGE

La serata conclusiva, prevista per venerdì 13 dicembre dalle ore 18:00 alle 20:30, prevede:





Presentazione del libro "Il bacio rubato": un avvincente romanzo giallo ambientato a Napoli a seguire la lettura della raccolta di poesie "Lo spazio del cuore" di Giovanni Pacella.





ORARI DI VISITA

"Connessioni Artistiche" sarà visitabile fino al 13 dicembre con i seguenti orari:





Dal Martedì al Venerdì: 16:30-19:30



Sabato: dalle 11 alle 13



Domenica e Lunedì: chiuso





Non perdete l'ultimo capitolo di questa esperienza artistica che ha saputo connettere mondi, emozioni e persone attraverso il linguaggio universale dell'arte.



L’ingresso è libero.

Location: Galleria OMNIART, Via Legnano 65, Latina



Il Buffet è organizzato dalla pasticceria Dolcemente di Latina.



Per informazioni:

Galleria OmniArt

segreteriaomniart@gmail.com – Cell. 327.0644538 - Whatsapp 338.2285649