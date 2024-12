Descrizione evento:

Si chiude il 13 dicembre con Re Lear è morto a Mosca di César Brie la quarta edizione di Audience Revolution, che dal 26 ottobre ha visto alternarsi sul palco del Teatro Palladium di Roma, una prima assoluta e tre prime regionali, tra grandi nomi del teatro contemporaneo e premi UBU, compagnie italiane e internazionali, all’interno di uno dei progetti di punta dello spazio universitario che si propone di dare nuove prospettive al rapporto fra pubblico e teatro, accendendo un faro sulle giovani generazioni.



Dopo Il fuoco era la cura del collettivo Premio UBU Sotterraneo, la produzione franco-argentina Anima chamuscada di Ariel Divone, Fernanda Docampo e Lorenzo Basurto e Odradek di Menoventi, l’ultimo appuntamento con Audience Revolution 2024 è con l’atteso Re Lear è morto a Mosca di César Brie, in programma il 13 dicembre alle ore 20.30.



Coprodotto da Isola del Teatro, Campo Teatrale e Teatro Dell'Elfo, già vincitore Premio "Theatrical Mass 2023”, Re Lear è morto a Mosca è la vera storia, ormai dimenticata, di Solomon Michoels e Venjamin Zuskin, due attori ebrei, due amici, condannati per aver volato troppo in alto, colpevoli di aver immaginato un teatro d'arte fatto di canti, danze, poesie e colori in lingua yiddish nell'Unione Sovietica di Stalin.



Audience Revolution, promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e realizzato con il contributo MiC - Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, con la direzione artistica di Alessandra De Luca, propone anche quest'anno il suo caratterizzante teatro-forum, concepito per favorire un dialogo aperto e profondo tra il pubblico, le opere teatrali, gli artisti e i giovani studenti e studentesse. Parallelamente agli spettacoli, infatti, vengono offerti incontri laboratoriali gratuiti di critica teatrale condotti da Antonio Audino, redattore del Sole24Ore e curatore degli spazi teatrali di Rai Radio3, e una serie di incontri pubblici con le compagnie ospiti, condotti dagli studenti e dalle studentesse partecipanti al laboratorio, che si svolgono dopo la fine di ogni spettacolo.



Audience Revolution è un progetto di coinvolgimento e partecipazione del giovane pubblico realizzato con il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Alessandra De Luca. / Review Lab - laboratorio di critica teatrale e guida alla visione a cura di Antonio Audino. / Director’s Room - incontri con le compagnie a cura degli studenti partecipanti al laboratorio di critica e guida alla visione. / Con la collaborazione di Gabriele Sofia.



13 dicembre, ore 20.30: Re Lear è morto a Mosca di César Brie



Teatro Palladium - Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma



I biglietti per gli spettacoli di Audience Revolution sono disponibili al botteghino a partire da due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo o online sul sito boxol.it/teatropalladium. Il prezzo di ciascun biglietto è di 15 euro intero, o ridotto a 12 euro e a 5 euro per gli studenti e le studentesse. Per maggiori informazioni contattare staff.spettacolo@teatropalladium.it