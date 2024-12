Descrizione evento:

il Parco Don Agostino Panattoni di Villa Adriana e la Biblioteca Giuseppe Mazzotta vi attendon il 15 dicembre per salutare insieme il Natale.

La casetta e la biblioteca, illuminate si trasformeranno nel nella dimora incantata di Babbo Natale che nel pomeriggio riceverà grandi e piccini. Dalle 9,30 all'interno del parco verrà allestito un piccolo mercatino. Dalle 11 Mara Olivieri del Comitato di Quartiere Villa Adriana illustrerà il calendario predisposto dalla Associazione, a seguire la presentazione di una proposta di Comunità: alcuni componenti del Comitato di Quartiere Villa Adriana, della Libera Universita Igino Giordani e del Centro Culturale Vincenzo Pacifici, illustreranno una proposta per la Comunità, un progetto di ricerca, storica da concretizzarsi in una serie di prodotti combinabili nel tempo, ( podcast, corti, archivi sonori, di immagini, di musica, di testi) volto a riconnettere il tessuto sociale, la comunità al fine di riconfigurare la frazione di Tivoli come Comunità Inclusiva. La breve presentazione darà il via ad una vera e propria "CALL TO ACTION" per l'intera comunità. Alle 11,15 Stefano Guerra e Antonio Capitano coadiuvati dalla Professoressa Francesca Cosentino, teatralizzerano il nuovo libro di Antonio Capitano e Stefano Adami Più ridono le cartel. Lattualità del canto XI del Purgatorio. La presentazione verrà allietata dai giovanissimi flautisti della classe di Flauto Traverso della Prof.ssa Francesca Timperi dell'IC Tivoli V.

Dalle 16,00 , gli elfi di Babbo Natale accoglieranno i bambini nel Parco.

Vera Mazzotta conduce un laboratorio inclusivo di Body percussion e Drum Circlo sulla musica dello Schiaccianoci con la partecipazione della piccola violinista Giulia Di Matteo. A seguire la proiezione di un classico del natale per i bambini.

Bimbi portate le vostre letterine! Babbo Natale vi attende nella sua casetta con piccoli gadget per tutti



Sarà allestito un piccolo angolo bar