Descrizione evento:

Velletri: Sagra della Zuppa dei cavoletti e baccalà



Sabato 14 e domenica 15 dicembre al Mercato coperto



Due giorni, sabato 14 e domenica 15 dicembre, con la Sagra della Zuppa dei cavoletti e baccalà, olio nuovo e vino. La manifestazione, voluta dall’Amministrazione comunale, con il contributo dell' Arsial Regione Lazio, è programmata al Mercato coperto di piazza Metabo. A coordinare l’evento è l’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, Cristian Simonetti. Per l’organizzazione ci si è affidati all’associazione di promozione sociale “Vignaroli Velletrani” che, a sua volta, ha cercato di coinvolgere altre realtà associative del territorio come “’O Stazzo” e “Il Flauto magico”. Verrà adeguatamente allestito uno spazio gastronomico dove verrà preparata la zuppa di cavoletti e baccalà con cavoletti e con olio novello prodotti del territorio, accompagnati da vino locale. Un piatto genuino a prezzo popolare. Inoltre, presso lo spazio gastronomico, saranno servite anche specialità gastronomiche alternative. Nel contesto della Festa, all’esterno del Mercato coperto, verrà allestito un braciere per la cottura delle caldarroste che verranno poi distribuite ai visitatori. Nel contesto della manifestazione sarà proposto un percorso didattico-fotografico descrittivo dei passaggi che dalla raccolta delle olive portano alla produzione dell’olio. Troverà poi spazio attività di animazione popolare con suonatori di fisarmoniche, organetti, tamburelli, cantori e danzatori in abito popolare gruppi folk veliterni e territoriali, che animeranno le due giornate fra stornelli, saltarelli, quadriglie e danze da piazza. Coinvolti anche i Musei Civici per far conoscere la storia e le ricchezze archeologiche della nostra città. È stato pensato di inserire nel contesto della manifestazione, in entrambi i giorni, anche un Tour con visite guidate presso alcune cantine del territorio che hanno dato la disponibilità. Per i dettagli rinviamo al programma.



IL PROGRAMMA



SABATO 14 DICEMBRE



Ore 18,00 - Inaugurazione Sagra, saluti istituzionali; Apertura percorso didattico-fotografico descrittivo "Dalla raccolta delle olive all’olio"



Ore 18,30 - “La cucina velletrana un ponte con le tradizioni della terra”, intrattenimento con canzoni e poesie e racconti in dialetto velletrano; Inizio della Sagra con degustazione dell’olio nuovo presso lo stand istituzionale e consumazione della Zuppa di cavoletti e baccalà presso i locali del Mercato coperto



Ore 20,00 - “Velletri fra i territori dell’olio”, danze musiche e canti dei territori con Officine Meridionali in trio; a seguire, esibizione di alcuni artisti veliterni



DOMENICA 15 DICEMBRE



Ore 11,00 - Apertura stand



Ore 12,00 - Pranzo, inizio degustazione della Zuppa di cavoletti e baccalà a suon di Fisarmonica; Riccardo Taddei in duo



Ore 16.00-19.00 - Apertura percorso didattico "Dalla terra al pane" e Laboratori con musica dal vivo “Il viaggio dell’Olio da Velletri alla Grecia” in piazza Metabo; Musica dal vivo in allegria



Dalle 19,00 fino a fine manifestazione - “Velletri in Musica”