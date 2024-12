Descrizione evento:

La Compagnia Teatrale “I Ridikulus” torna con l’evento più atteso dalle famiglie di Roma: “Capodanno per Famiglie”, giunto con successo alla sua ottava edizione! Quest'anno il protagonista sarà lo spettacolo “Il Grinch nella Casa di Babbo Natale”, una storia magica e comica per grandi e piccoli.



Unico nel suo genere, l’evento regala un’esperienza indimenticabile per tutte le età, per aspettare insieme il nuovo anno tra risate, spettacolo e tanto divertimento.



Quest’anno la serata si svolgerà presso il Teatro Marconi, in Viale Guglielmo Marconi, 698/E (Metro B “Marconi”).







Il protagonista dello spettacolo sarà il divertentissimo “Grinch nella Casa di Babbo Natale”, un’opera originale della Compagnia Teatrale “I Ridikulus”.



Diretto da Antonio Losito e interpretato da Massimo De Giorgio, Veronica Liberale, Antonio Losito e Carlotta Piraino, lo spettacolo porterà in scena una storia magica e comica che coinvolgerà il pubblico in un crescendo di emozioni.



La trama? Il verde e cattivissimo Grinch cerca di sostituirsi a Babbo Natale, ma riusciranno Mamma Natale e un pubblico di bambini a sventare il piano? Una serata di teatro interattivo per sorridere, sognare e partecipare!







Programma della serata “SPECIALE CAPODANNO” (ore 22.00):





Ore 21.30: Arrivo in teatro



Ore 22.00: Spettacolo “Il Grinch nella Casa di Babbo Natale”



Ore 23.30: Foto con i personaggi dello spettacolo



Ore 23.45: Intrattenimento con personaggi a sorpresa



Ore 23.55: Inizio del countdown per la mezzanotte



Ore 00.00: Brindisi di Capodanno con spumante, pandoro, panettone e lenticchie per tutti!



Ore 00.30: Balli di gruppo e animazione



Ore 01.00: Saluti e auguri finali





Costo: 45 euro (adulti e bambini). I prezzi sono rimasti invariati rispetto al periodo pre-pandemia.



Replica straordinaria alle ore 19.00



Per chi preferisce festeggiare prima del tradizionale cenone, la Compagnia offre una replica straordinaria dello spettacolo alle ore 19.00! Una grande opportunità per vivere la magia del teatro in un orario comodo per tutta la famiglia.



Programma della “REPLICA STRAORDINARIA” (ore 19.00):





Ore 18.00: Arrivo in teatro



Ore 18.10: “Baby Aperitivo” con patatine, succhi, pop corn e bibite per tutti



Ore 18.15: Saluti e intrattenimento con personaggi a sorpresa



Ore 19.00: Spettacolo “Il Grinch nella Casa di Babbo Natale”



Ore 20.15: Saluti finali e foto con gli attori





Costo: 25 euro (adulti e bambini).



Informazioni e Prenotazioni



Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare:





Telefono e WhatsApp: 351.4794530



Botteghino Teatro Marconi: 06.5943554