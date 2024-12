Descrizione evento:

Domenica 5 gennaio alle 11 al teatro Nuovo Piccolo Garbatella (via Ignazio Persico 80a) ci sarà lo spettacolo “La befana - A spasso con Befi” con Piera Fumarola e Aldo Gordiani.







Spettacolo interattivo dai 2 anni in su







C’era una volta tanto tempo fa una donna un po’ maga di nome Befana. Era molto riservata, amava fare le calze e pulire la sua casa con una scopa speciale. Un giorno le fecero visita i Re magi perché cercavano la grotta di Gesù Bambino per portare dei doni e le chiesero di accompagnarli , ma lei si rifiutò. Subito dopo si penti’ e cercò di raggiungerli, invano, a cavallo della scopa, visitando tutte le case che incontrava nel tragitto e lasciando regali a tutti i bambini.



Da allora fino ai tempi nostri la storia si ripete. I bambini saranno coinvolti in questa storia magica e divertente piena di colpi di scena. Aiutiamo anche noi la Befana a ritrovare la strada!







8 euro il biglietto più 3 euro di tessera(obbligatoria) gli adulti.







Prenotazione obbligatoria



info@eventibambinidiroma.it | 3383609134



https://www.eventibambinidiroma.it/



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma