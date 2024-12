Descrizione evento:

Siete ancora indecisi su cosa fare a Capodanno? Per la prima volta, le Scuderie di Palazzo Farnese ospiteranno il veglione di Capodanno a Caprarola. Sull'onda dei successi degli ultimi eventi organizzati, il comitato Sagra della Nocciola organizza l'evento di San Silvestro. Vi attende una serata stratosferica, in una location unica, immersa in un castagneto secolare di 4 ettari, dove il divertimento è assicurato, per brindare insieme al nuovo anno e ballare fino a tarda notte.



Il programma della serata prevede un ricco e succulento menù per adulti e bambini, con piatti locali, dolci natalizi e bollicine. Intrattenimento musicale fino ad attendere il countdown per la mezzanotte, quando oltre a fiumi di spumante, ci saranno lenticchie per tutti come buon auspicio per l’anno che verrà, ed un grandioso spettacolo pirotecnico nel parco delle Scuderie. Dopo di che, via alle danze fino a tarda notte.



Dopo i recenti eventi, tra Halloween, Carnevale e ovviamente la Sagra della Nocciola, Caprarola ci ha ormai abiutuati a grandi feste di successo, ed anche il veglione di Capodanno non sarà certamente da meno, organizzato dal Comitato in collaborazione con il Comune di Caprarola e la Proloco, un'altra grande serata di festa e allegria, che coinvolgerà tutti i partecipanti.



Parcheggio interno gratuito e possibilità di pernottamento in loco, nella struttura ricettiva adiacente (Ostello Farnese, contattare direttamente la struttura).

I posti sono limitati e stanno già andando a ruba, che aspettate? Prenotate subito! Ingresso dalle ore 20.00.

Info costi e Prenotazioni al numero 3204849600 Arianna.