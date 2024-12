Descrizione evento:

Domenica 29 dicembre 2024 non perdere la giornata evento ad Acilia “Sport Arte e Inclusione: Un Nuovo Sguardo sul X Municipio“. Un’iniziativa volta a creare un ponte tra sport e inclusione sociale, che si terrà nel piazzale antistante la stazione Metromare di Acilia. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola e l’Assessorato Sport e Ambiente del X Municipio di Roma Capitale, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli alunni, gli studenti e tutta la comunità del territorio.



Tante attività in programma dalle ore 9 alle ore 16











La manifestazione prevede l’allestimento di un campo da basket 3X3, una minirampa da skateboarding, uno street ring per breakdance e street art, accessibile anche ai ragazzi diversamente abili. Oltre all’aspetto sportivo, l’evento prevede uno spettacolo di intrattenimento “Cabaret Zuzzurellone” a cura della compagnia Duo Flosh che permetterà di coinvolgere tutti i partecipanti.