Descrizione evento:

Visita Guidata Il Celio e le sue Case Romane Il complesso residenziale più affascinante della Roma sotterranea La sensazione sarà di entrare nell’antica Roma. Sul Celio, attraverso una porta delle Mura Serviane, percorreremo un’antica strada romana tra le più suggestive di Roma; appena varcato l’ingresso ci troveremo in uno straordinario complesso archeologico che racchiude oltre quattro secoli di storia. Le Case, scoperte nel 1887, rappresentano uno dei luoghi più affascinanti della Roma sotterranea; gli ambienti straordinariamente conservati, riccamente decorati con delicati e raffinati affreschi, ci schiudono un mondo estremamente raffinato. Ne seguiremo le trasformazioni fino al cambio di destinazione quando fu costruita la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo; la costruzione della chiesa comportò l’abbandono degli ambienti della domus non più praticabili. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=4496 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Domenica 19 Gennaio 2025 h 15:00 Durata: 2 ore circa Accoglienza: dalle ore 14:45 a Piazza dei Santi Giovanni e Paolo Tariffa: €15,00 incluso auricolari + €8,00 biglietto ingresso Prenotazione obbligatoria almeno il giorno prima per prenotare i biglietti con una mail a visiteguidateroma@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.