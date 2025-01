Descrizione evento:

Visita guidata - Il Cammino di Ronda delle Mura Aureliane Cominceremo la visita ammirando le due porte meglio conservate del circuito delle Mura Aureliane, Porta latina e Porta San Sebastiano. Una passeggiata lungo il cammino di ronda ci permetterà di seguire la lunga storia di questo monumento e di scoprirne segreti e trasformazioni. Salendo sulla terrazza della torre di avvistamento di Porta San Sebastiano avremo l’opportunità di ammirare il meraviglioso panorama che si apre sulla Via Appia. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=2741 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Domenica 2 Febbraio 2025, h 10:30 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Via di Porta Latina 17 Tariffa: € 15,00 incluso auricolari Prenotazione entro Sabato 26 Ottobre con una mail a visiteguidateroma@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913. La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.