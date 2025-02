Descrizione evento:

Domenica 2 marzo a Roma, in occasione del carnevale, ci sarà la visita guidata LGBTQIA Friendly OmoGirando il Corso e il Carnevale Romano!



Lo sapevate che Via del Corso, una strada antichissima, in realtà ha avuto molte trasformazioni anche in tempi recenti? La percorreremo tutta, seguendo il percorso della Corsa dei Cavalli Berberi che si faceva per il Carnevale Storico Romano, tra palazzi, slarghi e chiese esistenti e scomparse.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/



______



Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/