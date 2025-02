Descrizione evento:

Medina Art Gallery Castelli Romani è lieta di ospitare in galleria la presentazione del libro di poesia l’Arpa Nera di Asia Vaudo il giorno 8 febbraio 2025 alle ore 18:00 presso la sede di Piazza del Mercato 9, Monte Porzio Catone (RM).





Asia Vaudo nasce nel 1998, scrittrice e poetessa, tra le sue ultime pubblicazioni: la raccolta di racconti Essere altro (Edizioni Ensemble, 2020), la plaquette Storie di vecchi e di pane (Lamberto Fabbri, “I quaderni del circolo degli artisti”, 2021), la biografia A Mauro, falla finita! La vera storia del boss della banda del buco (CartaCanta Editore, 2023).



Nel 2020 vince il Premio di poesia nazionale “Innesto”; nel 2022 è finalista al Premio Internazionale Europa in versi – sezione giovani. Riconoscimenti arrivano anche dal Premio Internazionale Alda Merini, dal Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti e dal premio Campiello Giovani.







Lavora a Roma nelle carceri di Rebibbia e di Regina Coeli e di Poggioreale a Napoli, dove tiene laboratori di poesia per i detenuti. Insegna la lingua italiana presso la casa famiglia San Paolo VI di Roma a bambini e mamme rifugiati.







Presenterà in galleria la sua ultima, imperdibile raccolta di poesie. Modererà la presentazione Valeria Rufini Ferranti e, ad accompagnare la lettura, la voce recitante di Paolo Totti e il live action painting di Roberto Pavoni.







Contatti Medina Art Gallery Castelli Romani



Email: info@medinacastelliromani.com



Tel: +39 06 27522 64



IG Social: https://www.instagram.com/medinacastelli.arte/

FB Social: https://www.facebook.com/medinacastelli.arte/