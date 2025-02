Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Domenica 16 Febbraio 2025 ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo per bambini "Maga Maghella sulle tracce di Pulcinella", di e con Maria Elisa Barontini.











Che fine avrà fatto Pulcinella? Il Carnevale è alle porte e la maschera più buffa e irriverente che ci sia sembra essere sparita nel nulla! Questo è un caso per Maga Maghella, l’investigatrice privata più magica e pasticciona che ci sia! Seguendo una scia di spaghetti e babà, riuscirà Maga Maghella a scovare Pulcinella?







Info:



Domenica 16 Febbraio 2025 ore 16.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: unico 6€



Età consigliata: 4-10 anni



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.