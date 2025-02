Descrizione evento:

"Napulè" è un viaggio emozionante nel cuore della tradizione partenopea, guidato dalla figura iconica di Pulcinella. Un'esperienza unica in cui danza, acrobazia e musica si fondono in un'armonia perfetta, dando vita a uno spettacolo coinvolgente e ricco di sorprese. Attraverso coreografie spettacolari e suggestioni visive, il pubblico sarà trasportato in un universo magico, fatto di ritmo, poesia e grande spettacolarità.