Descrizione evento:

DOMENICA 23 MARZO ORE 15,00







“Il Re del lago e la principessa Artemisia”







un’antica leggenda legata al lago di Bracciano e al suo maestoso Castello







Un racconto che si perde nella notte dei tempi che saprà lasciare un messaggio di speranza a tutti coloro che lo ascolteranno.



Questo evento è dedicato a tutta la famiglia. Grandi e piccini saranno ospiti e protagonisti di un evento leggendario che narra di storie lontane . Tanti i personaggi da conoscere nelle bellissime sale del Castello con un magico finale nella stanza delle storie dove verrà raccontata " la leggenda del re del lago e della principessa Artemisia" .







Grandi e piccini seguiranno un percorso guidato nel Castello, incontrando qua e là alcuni personaggi .



Al termine della visita, si assisterà al racconto finale animato da musica ed attori , qui tutti entreranno a far parte di questa leggendaria storia.







Evento speciale a numero chiuso con prenotazione obbligatoria



cell. 3293106062



info@teatrohelios.it



Indicare il numero di biglietti ed un recapito telefonico.



Sarete contattati dalla nostra segreteria per le modalità di prenotazione.



Il costo di euro 18 comprende la visita guidata del Castello con l’incontro di vari personaggi, protagonisti del racconto finale che si svolgerà nella magica sala delle storie.



I bambini fino ai 3 anni non compiuti, saranno nostri ospiti.



Durata complessiva 1 ora e 45 minuti circa , l 'evento si svolgerà regolarmente anche in caso di mal tempo.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria - posti limitati.



Castello di Bracciano (Roma) via Giulio Volpi 12 - raggiugiile anche in treno