Descrizione evento:

ORCHESTRA MANCINA IN TOUR – TAPPA ESCLUSIVA A SAN GIORGIO A LIRI!

Piazza Dante – San Giorgio a Liri (FR)

Domenica 17 Agosto 2025

Ore 21:30

Ingresso gratuito



Una delle serate più attese dell’estate arriva finalmente nel cuore della nostra festa!

Per la prima volta in zona, una tappa del tour estivo dell’Orchestra Mancina, direttamente dal Sud della Puglia, pronta a conquistare tutti con la sua energia!



Spettacolo live travolgente, una band che fa ballare piazze intere con un mix irresistibile di hit italiane, latino, pop e momenti di puro coinvolgimento.



Una serata da vivere con chi ami: amici, famiglia, paesani e visitatori.

Un grande evento gratuito, sotto le stelle, nel cuore della nostra comunità.



Ti aspettiamo! E… passa parola!