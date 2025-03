Descrizione evento:

Il 22 e 23 marzo 2025, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita "LidOdissea", lo spettacolo della Compagnia Berardi Casolari e la collaborazione del drammaturgo argentino César Brie, che vede in scena insieme a Berardi e Casolari, l’attore Ludovico D’Agostinoe la cantante e attrice Silvia Zaru.

"LidOdissea"è una drammaturgia originale che intreccia mito e presente, proseguendo la riflessione sul senso di inquietudine e inadeguatezza dell'uomo contemporaneo, cifra stilistica della compagnia.

Realizzato con il sostegno del MiC / Direzione Generale Spettacolo - grazie al quale lo spettacolo sarà audio-descritto dal vivo e sovra titolato - LidOdissea parte dall'esperienza personale degli artisti e si intreccia con il poema epico dell'Odissea, che si trasforma in un sottotesto per raccontare le sfide e i paradossi del presente, ponendo l’attenzione sulle contraddizioni del nostro tempo.

I protagonisti dello spettacolo, Ulisse, Penelope e Telemaco, sono rappresentati come una famiglia in vacanza in uno stabilimento balneare. Attraverso un alternarsi di flashback e flashforward, rivivono le avventure mitologiche, trasformandole in un viaggio interiore. Accompagnati da un aedo non vedente, i tre si trovano a vivere in uno spazio e in un tempo in cui faticano a orientarsi, in una società frenetica che richiede loro di essere ovunque contemporaneamente, senza lasciare spazio alla riflessione.

La programmazione di questo spettacolo all'interno della stagione artistica del Palladium ribadisce l'impegno del Teatro dell'Università Roma Tre sul tema dell'accessibilità di persone diversamente abili allo spettacolo dal vivo, per un teatro che sia davvero per tutti e tutte.

22 marzo 2025, 20.30 - 23 marzo 2025, ore 18.00

Teatro Palladium - Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma

I biglietti sono disponibili al botteghino a partire da due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo o online sul sito boxol.it/teatropalladium. Il prezzo di ciascun biglietto è di 18 euro intero, 15 ridotto, 8 ridotto studenti. Per maggiori informazioni contattare staff.spettacolo@teatropalladium.it

Per info: https://www.berardicasolari.it/