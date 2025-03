Descrizione evento:

Per celebrare la Festa del papà, mercoledì 19 marzo tutti i papà (e quindi anche i nonni!) avranno diritto all’ingresso gratuito al Bioparco, se accompagnati dai propri figli. Inoltre, tutti i figli accompagnati dal papà potranno entrare alla tariffa speciale di 10,00 Euro. La promozione è valida solo per gli acquisti in biglietteria (non per i biglietti online). Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o convenzioni in corso.



Maggiori informazioni su Bioparco.it.



Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco