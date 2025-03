Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Domenica 6 Aprile 2025 ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo per bambini "Lo strano caso dei tre Porcellini" di e con Simona Oppedisano e Marco Ceccotti.







Una Riscrittura Poliziesca/Comica della celebre fiaba dei Tre Porcellini.







Il Detective Walter Appesca risolve i problemi delle fiabe: quando Hansel e Gretel si perdono nel bosco lui sa ritrovarli, quando Raperonzolo è imprigionata nella torre, lui sa quale acconciatura di capelli consigliarle.







Un giorno giunge nel suo ufficio una richiesta d’aiuto dai Tre Porcellini; il piccolo e il medio sono riusciti a salvarsi e si sono rifugiati nella casa di mattoni del più grande. Solo che il Lupo è sempre in agguato!







Il Detective Walter Appesca deve per forza intervenire il prima possibile!







Info:



Domenica 6 Aprile 2025 ore 16.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: unico 6€



Età consigliata: dai 4 anni



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.