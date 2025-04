Descrizione evento:

La Casa del Direttore, associazione culturale con sede nella storica Villa De Sanctis a Colle di Tora, organizza il 26 e 27 aprile 2025 un retreat creativo dedicato alla modellazione scultorea in argilla, condotto dall'artista Ammar Al Hameedi. Al Hameedi, talento emergente nel panorama artistico contemporaneo, combina l'eredità culturale del suo Paese con una visione innovativa, maturata durante i suoi studi presso l'Accademia di Belle Arti RUFA di Roma. La sua carriera annovera importanti commissioni, tra cui quelle per l'Ambasciata irachena a Roma. LinkedIn



Durante il retreat, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nel processo creativo della scultura in un contesto unico: la Casa del Direttore, situata sulle rive del suggestivo Lago del Turano. Questo luogo, che dal 2018 ospita una prestigiosa residenza d'artista, è dedicato alla sperimentazione e alla valorizzazione dell'arte contemporanea. Il laboratorio è aperto ad artisti, studenti, appassionati e turisti desiderosi di esplorare la modellazione scultorea sotto la guida di un artista di spicco. Sarà un'occasione per approfondire tecniche e materiali, lasciarsi ispirare dal paesaggio e vivere due giorni di intensa creatività in un ambiente storico e stimolante. Al termine del retreat, ogni partecipante potrà portare con sé la scultura realizzata, un ricordo tangibile del proprio percorso artistico.