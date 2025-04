Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Sabato 12 aprile 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Visita "giocata" per bambini per andare alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SLpKBU



Sabato 12 aprile 2025, h 16.00

Lo Stadio di Domiziano: Piazza Navona e i suoi sotterranei

Visita guidata con "apertura esclusiva" a numero chiuso (max 20 partecipanti) degli scavi ipogei dello Stadio di Domiziano e dei resti dell'Odeon.

La visita va prenotata e saldata in anticipo.

Guida: Stefania De Majo.

Costo: €20 nuovi iscritti; €19 soci; €18 disabili e loro accompagnatori; €17 ragazzi (18-25); €15 ragazzi (11-17); €10 bambini (6-10).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478217442 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/47OdW6J



Domenica 13 aprile 2025, h 10.30

Caccia al Tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wzd2xe



Domenica 13 aprile 2025, h 16.00

La Garbatella: viaggio alla scoperta di uno dei quartieri più caratteristici di Roma, che il 18 febbraio 2020 ha compiuto 100 anni.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

Per ulteriori info bit.ly/44fwo7D



Giovedì 17 Aprile 2025, h 16.00

Caccia alle Uova di Pasqua

Il coniglietto Pasquale ci invita tutti quanti a partecipare ad una caccia al tesoro un po’ speciale!

Immersi nel verde giardino di Villa Celimontana ci divertiremo a scovare le uova di Pasqua nascoste dal nostro amico coniglietto.

Tappa dopo tappa, il coniglietto ci svelerà i segreti di questa storica villa posizionata a pochi metri di distanza dal Colosseo.

Non potete mancare, perché il coniglietto vi aspetta!

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 3 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info: bit.ly/4laBf1N



Giovedì 17 aprile 2025, h 17.00

Trastevere e la magia dei suoi vicoli al tramonto

Visita guidata per andare alla scoperta del cuore vero e pulsante di Trastevere.

La visita partirà da Piazza Trilussa, e si concluderà presso i resti del tempio della Dea Bona incastonati, non a caso, nella struttura muraria della chiesa dedicata a San Pasquale Baylon. Una visita da non perdere!

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/2JIqyCO



Venerdì 18 aprile 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei Sotterranei della Basilica di San Paolo

Visita “giocata” con Caccia al tesoro "fotografica"

Età consigliata: 4-10 anni (massimo 15 bambini + i loro accompagnatori).

Compito dei piccoli archeologi sarà quello di cercare indizi e risolvere tanti indovinelli all'insegna del "colore", perché la Basilica dedicata all'apostolo Paolo nasconde al suo interno e nei suoi misteriosi sotterranei un numero infinito di pietre preziose, marmi dai mille colori, mosaici, vetrate, sculture e rilievi che voi dovrete a mano a mano scovare insieme all'aiuto di mamma e papà e fotografare per accedere agli indizi successivi!

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: 1 euro a persona (sia bambini che adulti).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3ZJxIiC



Venerdì Santo 18 aprile 2025, h 16.30

Tradizioni Romane.

Il Venerdì Santo e la Via Crucis al Colosseo

Suggestiva passeggiata guidata dalla Basilica di San Giovanni in Laterano alle Stazioni della Via Crucis al Colosseo.

Occasione unica per scambiarci gli auguri di Pasqua ed apprezzare il fascino di tradizioni antiche legate alla storia di Roma e scoprire perché il papa celebra la Via Crucis al Colosseo.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3v2Oahg





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.