Descrizione evento:

Dall’11 al 13 aprile 2025, per la prima volta in assoluto, il TTS Food arriva nel quartiere di Colli Aniene, nel cuore del Municipio IV.L'attesa è alta, poiché il quartiere ospita per la prima volta un evento interamente dedicato allo street food d'eccellenza.

Il luogo scelto per l’evento è il parcheggio su viale Ferdinando Santi, di fronte all’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro, che sarà trasformato in un villaggio unico nel suo genere: gustoso, colorato e pronto a regalare tre giorni indimenticabili.

Il Municipio IV si conferma ancora una volta protagonista nell'organizzazione di eventi sul territorio, proseguendo il percorso di rinnovamento portato avanti negli anni grazie al Presidente Massimiliano Umberti. Questa volta, la scelta è ricaduta su Colli Aniene, quartiere immerso nel verde del Parco della Cervelletta e lambito dal Fiume Aniene, che per l’occasione si trasformerà nel più grande ristorante all'aperto di Roma, sotto le stelle.

Le cucine del TTS Food apriranno alle ore 18:00 di venerdì 11 aprile e resteranno operative fino a domenica 13, offrendo agli ospiti un'esperienza gastronomica unica, tra sapori irresistibili, colori vivaci, musica e tanto divertimento.

Un villaggio incantevole, perfetto per condividere momenti speciali, dal pranzo all’aperitivo fino alla cena, il tutto accompagnato da buona musica, cibo da sballo e un’irresistibile voglia di festa!

I 20 Street Chef verranno posizionati su due file, una fronte all’altra, creando delle vere e proprie vie del gusto. Al centro la consolle, le postazioni birra e cocktail. Non mancheranno tavoli e sedute a disposizione per tutti. Per l’orario del pranzo zone d’ombra grazie a dei grandi ombrelloni.

Giochi di luci scenografiche, musica ed allestimenti, dove sarà possibile mangiare lasciandosi trasportare da un’atmosfera insolita, all’insegna della socialità e del sano divertimento nel puro stile TTSFood.

Tre giorni per assaggiare tantissime bontà, sia italiane che estere e vivere splendide giornate scoprendo l’arte della cucina di strada e il meglio della cucina “on the road”.

Da venerdì 11 a domenica 13 aprile i veri protagonisti sarete voi!



Gli Street Chef, rigorosamente selezionati dal team TTS proporranno ricette espresse, di qualità unica e freschezza assicurata. Vedrete con i vostri occhi la trasformazione di materie prime in versione gourmet. Una selezione di piatti per tutti i gusti dove al centro c’è l’intera famiglia. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Piatti tradizionali regionali e tante curiosità appetitose. Carni e pesce cotti da veri e propri maestri del barbecue. Dolci, specialità vegan e gluten free e piatti da tutto il mondo. Portate per ogni gusto, soddisferanno i palati di grandi e piccini e dei più esigenti.