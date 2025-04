Descrizione evento:

“ROCCALVECCE A COLORI”

Mostra Collettiva di pittura dal 25 al 27 aprile 2025



Venerdì 25 aprile 2025 alle ore 17 presso i locali siti in Roccalvecce (VT) Piazza Umberto I, 15 si terrà l'inaugurazione della mostra di pittura “Roccalvecce a Colori”.

La mostra di pittura, allestita nei locali del Centro Culturale, sarà poi aperta al pubblico con il seguente orario dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’Associazione Pro Loco di Roccalvecce - APS da sempre attiva per la promozione culturale del territorio ha adibito tali locali a spazio permanente per l'esposizione di opere artistiche.

Con la Collettiva “Roccalvecce a Colori” si da il via quindi ad un più ampio progetto per la promozione delle Arti Visive nelle sue diverse declinazioni.

Con questo primo evento organizzato grazie alle opere messe a disposizione da un gruppo di soci della Pro Loco di Roccalvecce sarà possibile vedere opere mai esposte fino ad ora e provenienti da collezioni private.

Alla mostra seguirà la pubblicazione di un Catalogo che raccoglierà la biografia e le immagini delle opere esposte da ogni Artista presente.