Descrizione evento:

La mostra che inaugura sabato 26 aprile alle ore 17:00 dal titolo "Passion" è quanto di meglio si possa trovare in una realtà dinamica, culturalmente avanzata e attenta ad ogni singolo particolare come la Galleria Ess&rrE. L’evento curato con estrema attenzione dalle scelte mirate e opportunamente fatte da Alessandra Antonelli con la supervisione di Roberto Sparaci, il quale pochi giorni fa è stato a Radio Roma Sound a promuovere la mostra e tutte le iniziative della galleria e della Blu Star International che organizza gli eventi espositivi al Porto turistico di Roma. Con la complicità delle condizioni meteo che regaleranno un sabato assolato per poter gustare gli splendidi tramonti sul mare ci sono tutti i presupposti per il successo di una mostra da visitare, gustare e ammirare con grande entusiasmo per una proposta artistico-culturale che garantiamo sarà il giusto premio per chi verrà a farci visita.



La Galleria Ess&rrE continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati d’arte e non solo e garantisce sempre una meravigliosa proposta culturale.



Al Porto turistico di Roma, con le imbarcazioni che contornano la proposta culturale e gli splendidi tramonti laziali, la mostra “PASSION”, con sei artisti selezionati per l’occasione, sarà l’occasione per una passeggiata al Porto, per visitare la mostra e per godere delle bellezze culturali che Ostia detiene, prima fra tutte gli Scavi di Ostia Antica e immediatamente a ridosso della Galleria Ess&rrE, Tor San Michele, una torre del 1500 edificata su progetto di Michelangelo Buonarroti. Vi aspettiamo insieme agli artisti, Maria Colletta, Paolo Frigo, Nadia Latilla, Nicola Milioli, Mirella Scotton e Manuel Silvestrin per un aperitivo e le telecamere di Antonello Nazarini per ZTL TV per immortalare i momenti più esaltanti dell’inaugurazione.



L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio







INFO: + 39 3294681684 - 39 388 6378032



www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com



Orari galleria: Sabato dalle 17 alle 20



Domenica su appuntamento.



Dal lunedi al venerdi 10-13 e 15-19



