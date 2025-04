Descrizione evento:

FRANCIGENA LAZIO FESTIVAL 2025: MUSICA SACRA IN CAMMINO



Un mese di concerti tra spiritualità, cultura e territorio nei luoghi simbolo di Campagnano di Roma, lungo la Via Francigena del Lazio.







Dal 25 maggio al 21 giugno 2025 torna il FRANCIGENA LAZIO FESTIVAL MUSICA SACRA IN CAMMINO, parte del cartellone di appuntamenti del LAZIO MUSICA SACRA FESTIVAL 2025, promosso dalla Regione Lazio per l’Anno Giubilare.



Cinque concerti di musica sacra in chiese e spazi naturali, tra canti gregoriani, nuove composizioni ed esperienze sonore contemporanee. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Lazio e promosso dal Comune di Campagnano di Roma in sinergia con la Parrocchia San Giovanni Battista, l’Ente Parco di Veio, l’AMAL Accademia Musicale dell’Alto Lazio, e l’AEVF Associazione Europea delle Vie Francigene.



Direzione artistica e organizzazione di Luigi Fiorelli per Libertà e Partecipazione APS.Tra gli ospiti il M° Enrico Berluti con In Paradisum, opera sacra in prima assoluta che concorre anche per il Premio Lazio Musica Sacra.



Scopri di più su www.francigenalaziofestival.com







Per informazioni, programma completo e aggiornamenti:

FB ComuneCampagnanodiRoma

FB Francigena Lazio Festival

IG @francigenalaziofestival

WEB francigenalaziofestival.com



Hashtag ufficiali



#francigenalaziofestival #fralafest25 #laziomusicasacrafestival025 #giubileo2025 #musicasacrafestival



#musicasacra #viafrancigenadellazio #campagnanodiroma #concerti #eventilazio #turismolento #laziomusicasacrafestival