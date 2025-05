Descrizione evento:

๐ŸŽ‰๐ŸŽฎ ๐Ÿต๐Ÿฌ ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ da tutta Italia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น, migliaia di appassionati per comprare, scambiare, trovare il pezzo mancante della vostra collezione, divertirsi insieme ๐Ÿ•น๏ธ๐Ÿงฉ







RETROGAME ๐Ÿ•น๏ธ - BOARDGAME ๐ŸŽฒ - ACTION FIGURES ๐Ÿฆธ‍โ™‚๏ธ - VIDEOGIOCHI ๐ŸŽฎ - FUNKO POP ๐ŸŒŸ - MANGA ๐Ÿ“š - FUMETTI ๐Ÿ–ผ๏ธ -ART CUSTOM- CARTE POKEMON ๐ŸŽด - CARTE MAGIC ๐Ÿ”ฎ - GADGETS.







๐—”๐—ป๐—ด๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ/๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ผ con streed food ๐Ÿ”๐Ÿ• e leccornie curate da Fucina Alessandrina ๐Ÿฉ๐Ÿน







๐—š๐—”๐— ๐—˜ ๐—ฉ๐—œ๐—ก๐—ง๐—”๐—š๐—˜ ๐— ๐—”๐—ฅ๐—ž๐—˜๐—ง



Fusolab - Viale della Bella Villa 94 ๐Ÿ“



Parcheggio multipiano gratuito 1000 posti ๐Ÿš—๐Ÿ ฟ๏ธ



200m da Fermata Metro C Alessandrino ๐Ÿš‡



Uscita GRA 18 Casilina verso centro ๐Ÿ›ฃ๏ธ๐Ÿšฆ











SPECIAL EDITION ๐—™๐—”๐— ๐—œ๐—Ÿ๐—ฌ ๐—™๐—จ๐—ก ๐—™๐—˜๐—ฆ๐—ง e ๐—ฅ๐—ข๐—Ÿ๐—Ÿ๐—˜๐—ฅ ๐——๐—œ๐—ฆ๐—–๐—ข







๐Ÿ“ ๐—–๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ



๐—š๐—”๐— ๐—˜๐—ฉ๐—œ๐—ก๐—ง๐—”๐—š๐—˜



Parcheggia la macchina al primo secondo o terzo piano del parcheggio multipiano ๐—š๐—ฅ๐—”๐—ง๐—จ๐—œ๐—ง๐—ข e raggiungi i vari spazi a piedi seguendo le indicazioni







๐Ÿ”ด ๐—™๐—Ÿ= Fusolab (Piano Zero Viale della Bella Villa 96)



๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ= Casilino Sky Park (4° Piano del multipark del Centro Commerciale)







10 MAGGIO







โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿฌ:๐Ÿฌ๐Ÿฌ-๐Ÿญ๐Ÿต:๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐Ÿ›๏ธ Game Vintage Market – Esplora il mondo dei giochi, delle console e del vintage! ๐Ÿ”ด ๐—™๐—Ÿ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿฎ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿญ๐Ÿฐ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐Ÿ” Pranzo con street food ๐Ÿ”ด ๐—™๐—Ÿ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿณ:๐Ÿฌ๐Ÿฌ-๐Ÿญ๐Ÿด:๐Ÿฌ๐Ÿฌ โ˜€๏ธ Open Day Centro Estivo – Vieni a scoprire il centro estivo del Fusolab ๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿด:๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿฎ๐Ÿฎ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ โšก Arena Laser Zone – Sfide tra luci e avventura!๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿด:๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿฎ๐Ÿฎ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐Ÿค– Robot Arena Challenge – Duelli spettacolari tra robot nell’arena! ๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿด:๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿฎ๐Ÿฎ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐Ÿ•น๏ธ Retrogame & Visori VR – Scopri il passato e il futuro del gaming! ๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿต:๐Ÿฌ๐Ÿฌ-๐Ÿฎ๐Ÿฌ:๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐ŸŽฉ Spettacoli di Magia – Stupore e divertimento assicurato con il club magico Fernando Riccardi ๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿต:๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿฎ๐Ÿญ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐Ÿ” Cena gratuita per bambini (pizza e patatine – Per ricaricare le energie con una cena offerta dal Fusolab! ๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ



โ–ธ๐Ÿฎ๐Ÿญ:๐Ÿฌ๐Ÿฌ-๐Ÿฎ๐Ÿฎ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐ŸŽค Concerto di Cartoni Animati – Canta e balla con le sigle più amate di sempre con i "Teste di Jeeg" ๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ







11 MAGGIO







โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿฌ:๐Ÿฌ๐Ÿฌ-๐Ÿญ๐Ÿต:๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐Ÿ›๏ธ Game Vintage Market – Esplora il mondo dei giochi, delle console e del vintage! ๐Ÿ”ด ๐—™๐—Ÿ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿฎ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿญ๐Ÿฐ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐Ÿ” Pranzo con street food ๐Ÿ”ด ๐—™๐—Ÿ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿด:๐Ÿฌ๐Ÿฌ-๐Ÿฎ๐Ÿฌ:๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐ŸŽถ Workshop ROLLER DISCO ๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ



โ–ธ๐Ÿญ๐Ÿต:๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿฎ๐Ÿญ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐Ÿ” Cena con street food ๐Ÿ”๐Ÿœ ๐Ÿ”ต ๐—–๐—ฆ๐—ฃ



โ–ธ๐Ÿฎ๐Ÿฌ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿฌ๐Ÿฌ:๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐ŸŽถ Serata Roller Disco