Descrizione evento:

La mostra "Experience Art" alla Galleria Ess&rre del Porto Turistico di Roma promette di essere un evento entusiasmante, un'opportunità di immersione totale nell'arte contemporanea. Situata in una cornice suggestiva come il Porto turistico, la galleria si preannuncia come un luogo di incontro tra l’arte e il panorama marittimo, con opere che spaziano tra diversi linguaggi e tecniche. La scelta del nome, "Experience Art", suggerisce una volontà di trascendere il semplice atto di osservare l'arte, invitando i visitatori a vivere un'esperienza sensoriale e coinvolgente. Questo potrebbe significare una selezione di lavori che puntano a stimolare tutti i sensi, giocando con l'interazione tra l'opera e lo spettatore, creando un'atmosfera dinamica che va oltre la contemplazione passiva.

Il contesto e la location:

Il Porto Turistico di Roma, con la sua posizione affacciata sul mare, rappresenta già un contrasto affascinante: l’arte contemporanea inserita in un ambiente dove l’acqua e la natura sono protagonisti. Potrebbe trattarsi di un'esperienza che gioca con questo dialogo tra l'artificiale e il naturale, tra l'urbanizzazione e la serenità del mare.

Il programma e gli artisti:

Se la mostra è concepita come un'esperienza multisensoriale, ci si aspetta una varietà di artisti che esplorano diverse forme espressive. La sinergia tra arte visiva, suono e movimento potrebbe essere un tema centrale, con opere che si adattano e mutano a seconda dell’interazione del pubblico. Alcuni artisti sono già noti per l’uso di tecniche innovative, altri potrebbero riflettere sulla tradizione pittorica, ma sempre con un occhio rivolto al futuro, esplorando nuovi modi di comunicare emozioni e concetti.

Un invito a vivere l’arte: La mostra non si propone quindi solo come una rassegna di opere da ammirare, ma come un invito a immergersi completamente nell'esperienza artistica, stimolando una riflessione sul ruolo dell’arte nella nostra quotidianità e come essa può essere un mezzo di espressione personale e collettiva. Sarà interessante vedere come gli artisti e curatori gestiranno la compresenza di un pubblico variegato e curioso, che vorrà non solo osservare, ma anche essere parte attiva del processo artistico.

La mostra è partocinata dalla Regione Lazio e l’evento è completamente ripreso dalle telecamere di ZTL Tv con servizio esclusivo dedicato e sarà inoltre pubblicato nel nuovo numero di Art&trA di Blu Star International.

Info: 329 4681684 - 388 6378032

www.accainarte.it

galleriaesserre@gmail.com