Descrizione evento:

Dal 10 al 20 maggio 2025 Medina Art Gallery Castelli Romani presenta per la seconda volta la mostra personale di Francesco Intreccialagli intitolata “BASISCULTURA” a cura di Valeria Rufini Ferranti.



In questa occasione, saranno presenti in mostra 5 opere di un ciclo di realizzazioni scultoree create dall’artista tra il 1999 e il 2024.



L’evento di opening è previsto sabato 10 maggio alle ore 17:00 presso la sede di Medina Art Gallery Castelli Romani, in Piazza del Mercato 9 a Monte Porzio Catone (RM).







Dal testo della curatrice: “Due elementi apparentemente opposti tornano ancora una volta a confrontarsi, incontrandosi fugacemente solo nell’istante in cui la cera, fusa appunto, lascia il posto all’immortalità



del bronzo. E così, non solo nella sostanza ma anche nell’architettura dell’opera, convivono due tensioni opposte ma mai in opposizione [...] Come nel gioco della vita, forze sorprendenti convivono in un incredibile equilibrio degli elementi: tangenti, si cercano all’infinito e poi si sfiorano impercettibilmente, da sempre, l’una per l’altra, anema e core...



[...] E come possiamo, noi uomini, sostenere di essere vivi se non in virtù proprio di quelle relazioni, di quei vincoli, di quei legami appunto, che ci fanno sentire di esistere, per noi stessi e per qualcun altro?



Questo è Legame: la traduzione visiva di una concatenazione, una corrispondenza di incastri geometrici che traduce in oggetto scultoreo l’analisi personale dell’artista nei confronti della materia come strumento di indagine del reale, nelle sue molteplici sfaccettature, anche quelle che riguardano il vivere”.