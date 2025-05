Descrizione evento:

Sagra del Pesce – Festa delle Tradizioni Marinare della Città di Fiumicino 53 ^ edizione



Nei giorni 6 -7 - 8 giugno 2025, la Pro Loco di Fiumicino è pronta ad accendere la Padella Gigante di Fiumicino per fornire ai partecipanti circa 20 quintali di frittura di pesce.



Il tradizionale evento si svolgerà, come lo scorso anno, sul Piazzale Traiano Imperatore, presso il plateatico del mercato del sabato (Via Foce Micina).



Lo spazio, dotato di ampio parcheggio, è situato all'ingresso della città ed è facilmente fruibile senza creare disagi al traffico cittadino.



La distribuzione delle fritture e delle altre prelibatezze disponibili, si svolgerà nelle serate del venerdì e del sabato dalle ore 19,00 alle 23,00 mentre domenica si inizia alle ore 17,00 per proseguire ad oltranza fino ad esaurimento del prodotto disponibile.



Presente anche uno stand che fornisce la frittura per celiaci.



Di contorno alla manifestazione ci saranno spettacoli di intrattenimento musicale, bancarelle di artigianato e prodotti tipici ed attività ludico ricreative.