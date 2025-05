Descrizione evento:

Tutti i colori del mondo

Mostra d’arte – alla Galleria Ess&rrE di Ostia

Dal 31 maggio al 13 giugno 2025

Inaugurazione 31 maggio alle ore 18:00





Tutti i colori del mondo – Maurizio Cervellati alla Galleria Ess&rrE

Nel cuore del Porto Turistico di Roma, tra il respiro del mare e la luce mediterranea, la Galleria Ess&rrE ospita dal 31 maggio al 13 giugno "Tutti i colori del mondo", la nuova mostra personale di Maurizio Cervellati. Un titolo che è insieme dichiarazione di poetica e invito al viaggio: quello interiore, attraverso la materia e il colore, che l'artista compie da anni con coerenza e sensibilità. Cervellati dipinge mondi senza confini, dove l’elemento cromatico è protagonista assoluto. Le sue opere sono geografie emotive, mappe dell’anima tracciate con pennellate dense, a tratti impulsive, mai casuali. Il colore – spesso steso a campiture vibranti o colato con libertà controllata – diventa linguaggio universale, capace di superare barriere culturali e linguistiche.

"Tutti i colori del mondo" è una celebrazione della diversità, ma anche dell’unità che il colore sa evocare: ogni tonalità è un tassello di un’umanità plurale, ma armonica. La pittura di Cervellati riflette un pensiero positivo, inclusivo, che trova nella libertà espressiva e nella vitalità cromatica la sua forma più autentica. Il percorso espositivo si sviluppa come una narrazione visiva: ogni opera è un frammento di un discorso più ampio, un episodio di un racconto che mescola ricordi, suggestioni, viaggi, influenze culturali. Le texture materiche, spesso arricchite da inserti e sperimentazioni, aggiungono profondità e tattilità, invitando lo spettatore a una fruizione che è anche sensoriale. Con questa mostra, Maurizio Cervellati conferma la sua cifra stilistica: una pittura istintiva ma controllata, intensa ma mai ridondante, sempre fedele alla sua vocazione comunicativa. Le sue tele non chiedono solo di essere guardate, ma ascoltate. Perché ogni colore, in fondo, ha una voce. E l’arte di Cervellati, in questa mostra, ce la restituisce piena, vibrante, viva.

Vi aspettiamo per un aperitivo con l’artista e tutto lo staff della Galleria Ess&rrE per brindare insieme nella location più suggestiva ammirando i tramonti del litorale laziale.

La mostra è patrocinata dalla Regione Lazio.

Parcheggio interno gratuito



Curatori: Alessandra Antonelli e Roberto Sparaci

INFO: +39 329 4681684 - +39 388 6378032

www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com

Orari galleria: Sabato dalle 17 alle 20

Domenica su appuntamento

Dal lunedi al venerdi 10-13 e 15-20