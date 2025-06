Descrizione evento:

𝟏° 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐀𝐒𝐓𝐑𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐀



Sabato 21 giugno Paliano ospiterà il primo Festival dell’Astronomia con un ricco programma che comprenderà:



Trekking Urbano



Conferenza pomeridiane sul tema



Concerto di Clarinetti



Guida e osservazione del Cielo



Il Festival sarà un'occasione per avvicinarsi alla scienza dell'astronomia, per approfondire le conoscenze scientifiche e per godere dello spettacolo del cielo notturno.