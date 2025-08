Descrizione evento:

Castrocielo 10 agosto 2025 ore 20:00 Piazza Umberto I per la mitica Festa della Lumaca, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Azienda Agricola “Partenope di Veronica Cesarano”, di Castrocielo!



Lumache al sugo, pasta con le lumache, musica, buon cibo, vino, birra e tanta voglia di stare insieme.

Prima della Festa dalle ore 18.30 si terrà la 1^ edizione della Lumaca in Fuga - Corri a Castrocielo gara podistica regionale