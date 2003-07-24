OmoGirando il centro storico di Orte e Orte Sotterranea, Orte VT, 06/09/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

set 06 2025

OmoGirando il centro storico di Orte e Orte Sotterranea

visita guidata LGBTQIA+ friendly

Letture: ... - Escursioni a Orte - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro storico di Orte
Via della Rocca 2
data: sabato 6 settembre 2025, dalle 15:00 alle 18:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando il centro storico di Orte e Orte Sotterranea
Descrizione evento: 
Sabato 6 settembre in Tuscia ci sarà la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando il centro storico di Orte e Orte Sotterranea!

 

Approfittando dell’Ottava de Santo Egidio, la festa medievale di Orte, visiteremo assieme il centro storico e i sotterranei della città rupestre, esplorando insieme anche gli ipogei più intriganti come il misterioso ninfeo.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
