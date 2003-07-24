Descrizione evento:

Autunno, OLIO Nuovo e Natura per una Gita Fuoriporta

🫒🫒 Trasformati in frantoiano per 1 giorno 🫒🫒



Un rito antico che sa di terra, di famiglia, di storie raccontate sotto gli alberi, di pane caldo che accoglie l’olio nuovo appena spremuto.



Un viaggio affascinante per comprendere appieno il percorso dell’oliva dalla pianta alla nostra tavola, entrando in contatto diretto con il lavoro, l’esperienza e la tradizione familiare dell'Azienda "Fonte Migone".



🍂 Un'occasione per degustare la nuova annata dell’olio extravergine della Sabina, simbolo dell’eccellenza agroalimentare, e per conoscere e sostenere le Aziende del territorio.



Preparati a vivere uno splendido evento a tema "Olio" tra gli ulivi secolari, partecipando all'attività didattica, puramente dimostrativa della raccolta delle olive, svolta ancora a mano, al workshop di assaggio professionale dell'olio, al pranzo Contadino, al percorso di conoscenza nel frantoio privato aziendale in compagnia di esperti agronomi e olivicoltori.



🍃 Scegli una giornata fuoriporta dai ritmi lenti e improntata alla convivialità. Immergiti in paesaggi incantevoli e conosci più da vicino "l'oro verde".



📍Posti limitati.

✔Prenotazione obbligatoria entro il 9 Novembre



🗓 Domenica 16 Novembre 2025

⏰ 9:30 / 17:00

📍Società Agricola "Fonte Migone"

Vocabolo Caroci - STIMIGLIANO (Rieti)



🚙 COME ARRIVARE:

Provenendo da Roma, autostrada A1 uscita Ponzano-Soratte direzione Stimigliano.



💥 Contributo liberale:

🌿 Adulti € 35,00

🌿 Gratis x bambini sotto i 4 anni

🌿 Bambini fino a 14 anni € 10,00



🔷️ Sconto Gruppi ➡️ chiedi info qui

👇👇👇

CONTATTI:

📧 lafattoriadiwendyaps@gmail.com

☎️ +39 3392565167



https://www.facebook.com/share/1CKCWW5JiD/