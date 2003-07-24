Artigiano dell'Olio Nuovo per 1 giorno, Stimigliano RI, 16/11/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

nov 16 2025

Artigiano dell'Olio Nuovo per 1 giorno

Una giornata fatta di storia e di unicità, che valorizza la tradizione e le pratiche locali.

Letture: ... - Enogastronomia a Stimigliano - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Azienda "Fonte Migone"
Vocabolo Caroci
data: domenica 16 novembre 2025, dalle 09:30 alle 17:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: La Fattoria di Wendy APS
Referente: Sonia
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3392565167
Artigiano dell'Olio Nuovo per 1 giorno
Descrizione evento: 
 Autunno, OLIO Nuovo e Natura per una Gita Fuoriporta

🫒🫒 Trasformati in frantoiano per 1 giorno 🫒🫒



Un rito antico che sa di terra, di famiglia, di storie raccontate sotto gli alberi, di pane caldo che accoglie l’olio nuovo appena spremuto.



Un viaggio affascinante per comprendere appieno il percorso dell’oliva dalla pianta alla nostra tavola, entrando in contatto diretto con il lavoro, l’esperienza e la tradizione familiare dell'Azienda "Fonte Migone".



🍂 Un'occasione per degustare la nuova annata dell’olio extravergine della Sabina, simbolo dell’eccellenza agroalimentare, e per conoscere e sostenere le Aziende del territorio.



Preparati a vivere uno splendido evento a tema "Olio" tra gli ulivi secolari, partecipando all'attività didattica, puramente dimostrativa della raccolta delle olive, svolta ancora a mano, al workshop di assaggio professionale dell'olio, al pranzo Contadino, al percorso di conoscenza nel frantoio privato aziendale in compagnia di esperti agronomi e olivicoltori.



🍃 Scegli una giornata fuoriporta dai ritmi lenti e improntata alla convivialità. Immergiti in paesaggi incantevoli e conosci più da vicino "l'oro verde".



📍Posti limitati.

✔Prenotazione obbligatoria entro il 9 Novembre



🗓 Domenica 16 Novembre 2025

⏰ 9:30 / 17:00

📍Società Agricola "Fonte Migone"

Vocabolo Caroci - STIMIGLIANO (Rieti)



🚙 COME ARRIVARE:

Provenendo da Roma, autostrada A1 uscita Ponzano-Soratte direzione Stimigliano.



💥 Contributo liberale:

🌿 Adulti € 35,00

🌿 Gratis x bambini sotto i 4 anni

🌿 Bambini fino a 14 anni € 10,00



🔷️ Sconto Gruppi ➡️ chiedi info qui

👇👇👇

CONTATTI:

📧 lafattoriadiwendyaps@gmail.com

☎️ +39 3392565167



https://www.facebook.com/share/1CKCWW5JiD/
